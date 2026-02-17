Manchester United che caos in casa Red Devils! Ma la squadra corre grazie al traghettatore Carrick
Il Manchester United ha vissuto un fine settimana turbolento, dopo le recenti sconfitte che hanno alimentato tensioni nello spogliatoio. La presenza di allenatori ad interim, tra cui Carrick, ha portato a una svolta nelle prestazioni della squadra, che ha mostrato più grinta in campo. I giocatori si sono riversati in allenamento con maggiore determinazione, cercando di risollevare il morale.
Manchester United inarrestabile! Battuto anche il Tottenham: 4° successo consecutivo per i Red Devils di Carrick! Ecco com’è andataIl Manchester United ha conquistato la quarta vittoria consecutiva battendo il Tottenham in Premier League.
Carrick Manchester United, ora è anche ufficiale: è lui l’allenatore dei Red Devils fino al termine della stagione! Il comunicato e le sue prime paroleIl Manchester United ha annunciato ufficialmente che Michael Carrick sarà l'allenatore della squadra fino alla fine della stagione, successivamente all'esonero di Amorim.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Cristiano Ronaldo di nuovo al Manchester United? Cosa sta succedendo in Arabia e la clausola rescissoria per liberarsi dall'Al-NassrLo United allontana la pazza idea di riportare all'Old Trafford CR7, nel caos in Arabia per la protesta contro il fondo PIF. E spunta una clausola presente nel contratto che lo lega all'Al-Nassr. goal.com
Manchester United di nuovo in zona Champions: come Carrick ha cambiato i Red DevilsL'allenatore Michael Carrick stravolge il Manchester United dopo Amorim: quattro vittorie, quarto posto e ritorno in zona Champions League ... gianlucadimarzio.com
Anche Éric Cantona ha condiviso sui social il cartellone dei tifosi del Manchester United, suo ex club storico, contro le parole razziste del co-proprietario Ratcliffe: "Gli immigrati hanno fatto di più per questa città di quanto i miliardari evasori fiscali faranno mai" x.com
