Manchester United che caos in casa Red Devils! Ma la squadra corre grazie al traghettatore Carrick

Il Manchester United ha vissuto un fine settimana turbolento, dopo le recenti sconfitte che hanno alimentato tensioni nello spogliatoio. La presenza di allenatori ad interim, tra cui Carrick, ha portato a una svolta nelle prestazioni della squadra, che ha mostrato più grinta in campo. I giocatori si sono riversati in allenamento con maggiore determinazione, cercando di risollevare il morale.

Manchester United inarrestabile! Battuto anche il Tottenham: 4° successo consecutivo per i Red Devils di Carrick! Ecco com’è andataIl Manchester United ha conquistato la quarta vittoria consecutiva battendo il Tottenham in Premier League.

Carrick Manchester United, ora è anche ufficiale: è lui l’allenatore dei Red Devils fino al termine della stagione! Il comunicato e le sue prime paroleIl Manchester United ha annunciato ufficialmente che Michael Carrick sarà l'allenatore della squadra fino alla fine della stagione, successivamente all'esonero di Amorim.

