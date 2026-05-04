Domenica 10 maggio, in occasione della Festa della Mamma 2026, il Parco di Pinocchio a Collodi organizza un'iniziativa speciale: l'ingresso gratuito per tutte le mamme. L'evento prevede l'accesso libero alle attrazioni del parco, senza costi di biglietto. La giornata è dedicata a celebrare le madri e a offrire un momento di svago per le famiglie che visiteranno il parco nel fine settimana.

COLLODI – In occasione della Festa della Mamma 2026, il Parco di Pinocchio a Collodi (Pistoia) propone una settimana dedicata alle famiglie, con un’attenzione speciale al tempo condiviso tra genitori e figli. Il Parco offre il biglietto di ingresso unico – comprensivo di visita al Parco di Pinocchio, al Giardino Storico Garzoni e alla Casa delle Farfalle – gratuito per tutte le mamme in visita con i loro bambini. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Mamme gratis al Parco di Pinocchio per la loro festa, domenica 10 maggio

Notizie correlate

Festa del Babbo al parco di Pinocchio: quattro giorni di iniziative a ingresso gratuitoCOLLODI (PESCIA) – Al Parco di Pinocchio di Collodi dal 19 al 22 marzo 2026, quattro giorni per tutti i babbi, con ingresso gratuito e tante attività...

Leggi anche: Casalnuovo di Napoli: Festa della Liberazione con i “tulipani” e la Festa del Primo Maggio al Parco delle Chiocciole

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: Cosa fare a Torino questo weekend con i bambini (1 maggio 2 -3).

Caccia Fotografica al Parco di PinocchioComunicato Stampa Parco di Pinocchio: Una nuova iniziativa tutta dedicata ai bambini e alle loro famiglie nel segno di uno dei personaggi protagonisti dell’immaginario letterario italiano, e non solo: ... parksmania.it

Salerno in Flora 2026, tre giorni tra natura, gusto e biodiversità al Parco PinocchioSalerno si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della primavera: dall’1 al 3 maggio 2026 torna Salerno in Flora, la mostra mercato ... zon.it