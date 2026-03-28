Torino Mamma dorme da un po' | torna a casa e trova la moglie morta vegliata dai figli di 5 e 7 anni

A Torino una donna di 27 anni è stata trovata senza vita nella propria abitazione, circondata dalla presenza dei due figli di 5 e 7 anni che erano seduti vicino a lei. La scoperta è avvenuta al rientro del marito, che ha trovato la scena. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso, mentre i bambini sono stati affidati ai servizi sociali.

Dramma a Torino, dove una donna di 27 anni è stata trovata morta in casa mentre i figli di 5 e 7 anni la vegliavano. A lanciare l'allarme il marito, che non era nell'abitazione: accertamenti in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Tragedia a Torino: uomo torna a casa e trova la compagna 27enne senza vita (con i figli di 5 e 7 anni) Leggi anche: Gudmundsson torna dalla partita e trova la casa svaligiata dai ladri: “Offro una ricompensa” Tutti gli aggiornamenti su Torino 8220 Mamma dorme da un po 8217... Discussioni sull' argomento In city bike da Torino per 500 km fino a Rosolina Mare, l'ex animatore: Chiunque può farcela; Torino, bimbo muore soffocato mentre la madre è in ospedale per partorire; Bimbo di 11 mesi muore in casa mentre la mamma è in ospedale a partorire due gemelli: la tragedia; Torino, bambino di 11 mesi soffoca in casa: la mamma era in ospedale per partorire il fratellino. A Torino bimbo di 11 mesi soffocato da un boccone a casa, la mamma era in ospedale per partorire il fratellinoUn bimbo di 11 mesi è morto a Torino dopo esser rimasto soffocato a casa, mentre la madre era in attesa di partorire: vana la corsa in ospedale ... virgilio.it Mancano poche ore alla prima Deejay Ten del 2026 e Torino sembra già carichissima! Il Deejay Village in Piazza Castello vi aspetta con diverse attività. Passate a trovarci oggi fino alle 19 o domani dalle 7 alle 12! #deejayten #event - facebook.com facebook Vacanze pasquali, il Sicilia Express per tornare da Torino a Siracusa o Palermo: disponibili i biglietti x.com