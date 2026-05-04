Maltempo perturbazione in arrivo | a Parma torna la pioggia

Tra martedì 5 e mercoledì 6 maggio, a Parma sono previste precipitazioni a causa di una perturbazione in arrivo. Secondo le previsioni di 3BMeteo, martedì si attendono cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge che, dalla sera, si attenuano con alcune schiarite. La quantità di pioggia stimata per questa giornata è di circa 10 millimetri.

Tra martedì 5 e mercoledì 6 maggio a Parma torna la pioggia. Per martedì 5 maggio, secondo le previsioni di 3BMeteo, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 10mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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