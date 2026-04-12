Lombardia sotto la perturbazione | pioggia e freddo in arrivo

Una perturbazione proveniente dall’Italia centrale sta portando piogge e un calo delle temperature in Lombardia. Il sistema di bassa pressione interessa ora la regione, causando condizioni meteorologiche instabili e un abbassamento dei valori termici. Le previsioni indicano che le precipitazioni saranno diffuse nelle prossime ore, accompagnate da venti più intensi. La situazione meteorologica rimane in evoluzione e monitorata dalle autorità competenti.

Un sistema di bassa pressione posizionato sull’Italia centrale sta determinando un cambiamento delle condizioni atmosferiche in Lombardia, portando piogge e un calo termico che interesserà la regione a partire dalla serata di domenica 12 aprile e proseguirà nei primi giorni della settimana successiva. I dati forniti dall’Arpa regionale indicano precipitazioni che saranno sparse, pur con momenti in cui il fenomeno potrà farsi più diffuso sul territorio. L’evoluzione del tempo e l’impatto sulle temperature regionali. Il monitoraggio meteorologico evidenzia come l’arrivo della perturbazione sia legato proprio alla configurazione del centro di bassa pressione menzionato dai tecnici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lombardia sotto la perturbazione: pioggia e freddo in arrivo Meteo, nuova perturbazione in arrivo con pioggia e freddo: quanto durerà il maltempo secondo l’espertoAncora maltempo sull’Italia con l'arrivo di una nuova perturbazione che nei prossimi giorni porterà piogge sul versante adriatico e sulle regioni... Settimana Santa nel segno del maltempo: nuova perturbazione, tornano pioggia e freddoUn primo peggioramento previsto già da questa sera sul nord della regione, da domani tornano le precipitazioni anche sulla provincia di Bari. METEO: CLAMOROSA PRIMA NEVE A QUOTE MOLTO BASSE AL NORD! ITALIA TRAVOLTA DAL CICLONE INVERNALE