Meteo nuova perturbazione in arrivo con pioggia e freddo | quanto durerà il maltempo secondo l'esperto

Una nuova perturbazione sta interessando l’Italia, portando pioggia sulle regioni adriatiche e del Sud, mentre sull’Appennino si registrano nevicate. L’esperto prevede che il maltempo durerà alcuni giorni, con temperature in calo e condizioni di pioggia e freddo in molte zone del paese. La perturbazione si sta spostando lentamente, coinvolgendo diverse aree italiane.

Ancora maltempo sull’Italia con l'arrivo di una nuova perturbazione che nei prossimi giorni porterà piogge sul versante adriatico e sulle regioni meridionali e nevicate sull’Appennino. Atteso miglioramento da giovedì 19 marzo. Le previsioni meteo di Simone Abelli a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Ciclone Harry sull’Italia, le previsioni meteo dell’esperto: quanto durerà l’intensa fase di maltempoIl ciclone Harry sta colpendo il Sud Italia con piogge intense, venti oltre i 100 kmh e mari agitati. Meteo Italia, nuova perturbazione in arrivo: weekend con pioggia e neveRoma - Settimana meteorologicamente instabile con una perturbazione che dal Nord scenderà verso il Mediterraneo portando piogge, vento e nevicate... Altri aggiornamenti su Meteo nuova perturbazione in arrivo con... Temi più discussi: Meteo: Domenica ancora instabile, con piogge, neve e un po' di freddo, le regioni coinvolte; Meteo. Weekend 14-15 marzo, nuova perturbazione in arrivo dall'Atlantico. Ecco dove colpirà; Meteo, nuova perturbazione in arrivo con pioggia e freddo: quanto durerà il maltempo secondo l'esperto; Meteo weekend, arriva una nuova perturbazione nel fine settimana: ecco dove e quanto potrebbe durare. Meteo, nuova perturbazione in arrivo con pioggia e freddo: quanto durerà il maltempo secondo l’espertoAncora maltempo sull’Italia con l'arrivo di una nuova perturbazione che nei prossimi giorni porterà piogge sul versante adriatico e sulle regioni meridionali ... fanpage.it Meteo, perturbazione in transito: le zone a rischio pioggiaUn nuovo sistema nuvoloso sta determinando piogge e temporali al Centro-nord. Maestrale in Sardegna. Le previsioni meteo del 12-13 marzo ... meteo.it #Meteo #Sardegna #17marzo - Presenza di nubi sparse sulla regione, ma senza precipitazioni. Venti forti sul Tirreno e mari molto mossi. Temperature medie comprese tra 9 e 19°C. x.com La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione per Calabria e Sicilia a causa dell’arrivo di una forte perturbazione. In Basilicata è invece prevista allerta gialla. Sono attesi temporali intensi, piogge abbondanti e forti raffiche di vento, con possibili - facebook.com facebook