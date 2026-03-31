Maltempo in Puglia scatta l?allerta arancione | sindaci ordinano la chiusura di scuole e parchi Ecco dove

Un'allerta arancione per maltempo è stata emanata dalla Protezione Civile regionale in Puglia e sarà in vigore a partire dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 1°. In conseguenza di questa comunicazione, diversi sindaci hanno disposto la chiusura di scuole e parchi nelle zone interessate. La situazione riguarda varie aree della regione, dove le condizioni meteorologiche stanno peggiorando.

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