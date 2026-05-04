Sir Alex Ferguson, ex allenatore del Manchester United, è stato accompagnato in ospedale prima dell'inizio della partita tra i Red Devils e il Liverpool. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra di casa, che ha conquistato un posto in Champions League. La società ha espresso fiducia che l’intervento possa contribuire a un rapido recupero di Ferguson. La gara si è svolta regolarmente nonostante l'episodio.

Sir Alex Ferguson, leggenda del Manchester United, è stato portato in ospedale dopo essersi sentito male all’Old Trafford poco prima di assistere al match di Premier League tra i Red Devils e il Liverpool. Secondo il Mail Online e Bbc, si tratta solo di una misura precauzionale e c’è ottimismo sul fatto che si riprenderà presto. Ferguson, 84 anni, è stato portato in ospedale in ambulanza circa un’ora prima del fischio d’inizio della partita dello United, ma non è stata considerata un’emergenza. Non è la prima volta che lo scozzese manifesta problemi di salute. Nel 2018 ha subito un’emorragia cerebrale che lo aveva colpito duramente. Dopo l’emorragia cerebrale il medico che l’aveva curato aveva dichiarato che non avrebbe avuto il “ 20% di probabilità di sopravvivere “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Malore per Ferguson: portato in ospedale prima di United-Liverpool. I Red Devils vincono e vanno in Champions: “Speriamo ciò gli dia una bella carica”

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