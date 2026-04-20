Colpito da un malore improvviso | uomo soccorso dall' eliambulanza

Un uomo di 53 anni è stato soccorso questa mattina a Sirmione dopo aver avuto un malore improvviso. È stato necessario l’intervento di un’eliambulanza per trasportarlo in ospedale. L’episodio si è verificato intorno alle prime ore della giornata di lunedì 20 aprile. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza prima di accompagnare l’uomo in struttura sanitaria.

È stato necessario l’intervento dell’eliambulanza per soccorrere un 53enne colto da un malore improvviso, nella mattinata di oggi – lunedì 20 aprile – a Sirmione.L’uomo si è sentito male all’interno di una struttura ricettiva nella zona di Colombare. La situazione è apparsa da subito critica e.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Malore mentre lavora in azienda: uomo soccorso dall'eliambulanzaUn improvviso malore ha mobilitato i soccorsi del 118 nella mattinata di oggi, mercoledì 11 febbraio, a Bedizzole. Colpito da un malore improvviso, uomo muore in mezzo alla piazzaUn improvviso malore lo ha colto mentre passeggiava nel cuore del centro storico, sotto gli occhi di alcuni passanti. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Forlì, salvato dai pompieri un uomo colpito da malore in casa; Dramma in casa, colpito da un malore finisce a terra sbattendo violentemente la testa: Dino Valt ritrovato senza vita in bagno, inutili i soccorsi; Valsugana, colpito da un malore fatale mentre apre una nuova via muore alpinista esperto; Alessandria: non ce l’ha fatta il 37enne colpito da malore alle giostre. Dramma in casa, colpito da un malore finisce a terra sbattendo violentemente la testa: Dino Valt ritrovato senza vita in bagno, inutili i soccorsiFALCADE. Si chiama Dino Valt di 64 anni l'uomo morto ieri a Falcade nella propria abitazione. Il dramma è avvenuto nel pomeriggio. Sulla cause della morte sono in corso delle verifiche. Il 64enne si t ... ildolomiti.it Stroncato da un malore in caserma, addio al luogotenente dei carabinieri Antonio MarascoLa comunità di Villalba piange la prematura scomparsa del Luogotenente Antonio Marasco, 56anni, Comandante della Stazione dei Carabinieri. L’uomo di Casteltermini, si trovava presso la caserma, dove s ... grandangoloagrigento.it "Io non vivo bene se vedo il video di un bambino morente colpito da un ordigno, esanime tra le braccia di un padre disperato. Io non vivo più bene in questo mondo e mi riesce difficile gioire dei miei traguardi perché ogni cosa bella che mi succede mi sembra - facebook.com facebook Il figlio Francesco a due anni è stato colpito da una meningite. Ora sta bene x.com