muore a 49 anni la vicina lo trova nel parcheggio del condominio ipotesi malore

Un uomo di 49 anni è morto nel parcheggio del suo condominio a Viareggio. La vicina, preoccupata per non averlo visto uscire di casa, lo ha trovato disteso a terra questa mattina. La polizia sospetta che un malore possa aver causato il decesso, dato che sul corpo non ci sono tracce di cadute o ferite evidenti.

Viareggio, 18 febbraio 2026 – L’assenza di segni sul corpo compatibili con una caduta fanno pensare ad un malore. E’ questa l’ipotesi principale sulla morte di un uomo di 49 anni, ritrovato nella tarda serata di ieri, martedì 17 febbraio, nel parcheggio del suo condominio a Viareggio. La scoperta del corpo è stata fatta da una vicina di casa. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo non presentava ferite e i Carabinieri che indagano sulla vicenda non escludono che il decesso possa essere legato ad un malore. Quando la donna ha lanciato l'allarme, l'uomo era ancora vivo, ma nonostante i tentativi di rianimazione dei soccorritori del 118, per lui non c'è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

