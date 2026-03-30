Un operaio è deceduto questa mattina mentre si trovava alla guida, durante il tragitto verso il luogo di lavoro. Secondo quanto riferito, ha accusato un malore improvviso che non gli ha permesso di fermarsi o chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c'era più nulla da fare. Le autorità stanno accertando le cause dell'accaduto.

Una mattina come tante altre, la corsa verso la consueta giornata di lavoro, poi il malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Se n’è andato così, a soli 46 anni, Rocco Romano, dipendente della Sir di Brindisi, stroncato mentre si trovava alla guida della propria auto. La tragedia Si è consumata nelle prime ore della giornata nella zona industriale di Brindisi, lungo viale Enrico Fermi, dove l’uomo stava percorrendo il tragitto che lo avrebbe condotto sul posto di lavoro. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato colto da un improvviso malore che gli ha fatto perdere il controllo del veicolo. Determinante l’intervento di un camionista in transito, che ha notato la scena e ha immediatamente lanciato l’allarme, consentendo l’arrivo tempestivo dei soccorsi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Malore improvviso alla guida: operaio morto mentre va a lavoro

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