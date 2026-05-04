L’Organizzazione mondiale della sanità ha approvato un nuovo farmaco destinato ai neonati che pesano meno di 4,5 chili, una novità nel trattamento della malaria. In passato, i dosaggi usati per i bambini più piccoli erano più elevati, rischiando di causare effetti indesiderati. Ora, con questa nuova approvazione, si punta a offrire un’opzione più sicura ed efficace per questa fascia di età vulnerabile.

? Cosa scoprirai Come può un gusto alla ciliegia salvare la vita ai neonati?. Perché i vecchi dosaggi mettevano in pericolo i bambini sotto i 4,5 kg?. Quali nuovi test diagnostici eviteranno diagnosi errate nei piccoli pazienti?. Come cambierà la lotta alla malaria con i nuovi obiettivi del 2030?.? In Breve OMS prequalifica tre nuovi test diagnostici rapidi per identificare la proteina pf-LDH.. In Africa subsahariana il 18% dei bambini sotto i sei mesi soffre malaria.. Nel 2024 si sono registrati 280 milioni di casi e 610 mila decessi.. L'obiettivo OMS prevede riduzione del 90% di casi e mortalità entro il 2030.. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha approvato il primo trattamento antimalarico specifico per i neonati con un peso superiore ai due chili, colmando una lacuna terapeutica cruciale per milioni di piccoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Malaria: l’OMS approva il primo farmaco per i neonati sotto i 4,5 kg

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