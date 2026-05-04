L’Oms approva il primo farmaco antimalarico per neonati sopra i due chili | potrà salvare milioni di bimbi

L'Organizzazione mondiale della sanità ha approvato il primo farmaco antimalarico destinato ai neonati con un peso superiore ai due chili. La decisione è stata comunicata il 25 aprile, in concomitanza con la Giornata mondiale della malaria. Questa novità permetterà di trattare anche i più piccoli affetti dalla malattia, offrendo una nuova opzione terapeutica per questa fascia di età.

Anche i neonati adesso potranno essere curati per la malaria. L’ Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha approvato il primo trattamento antimalarico per i piccoli a partire dai due chili di peso, come annunciato il 25 aprile in occasione della Giornata mondiale della malaria. È un passo importante per debellare un morbo che ancora oggi uccide milioni di persone, tra cui migliaia di bambini. Fino a poco fa non esistevano trattamenti approvati per lattanti sotto i 4,5 kg: così verrà colmata una lacuna terapeutica che aiuterà circa 30 milioni di bambini che ogni anni nascono nelle zone del continente africano in cui la malaria è endemica. Disponibile in compresse al gusto di ciliegia, solubili in liquidi, compreso il latte materno.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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