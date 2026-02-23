Malaria la malattia dimenticata che torna sotto i riflettori | cause sintomi e trattamenti possibili

Una 12enne ricoverata a Padova per malaria ha portato nuovamente alla luce questa malattia, ancora presente in molte regioni del mondo. La causa risiede principalmente nei viaggi all’estero e nella mancata prevenzione. La ragazza ha mostrato febbre alta e brividi prima di essere sottoposta alle cure. La diagnosi precoce ha permesso di iniziare il trattamento, ma la vicenda evidenzia l’importanza di riconoscere i sintomi e intervenire rapidamente.

© Vanityfair.it - Malaria, la malattia «dimenticata» che torna sotto i riflettori: cause, sintomi e trattamenti possibili

Che cos'è la malaria e come si contrae La malaria è una malattia infettiva causata da parassiti protozoi del genere Plasmodium che si trasmettono all'uomo principalmente attraverso la puntura di zanzare femmine infette del genere Anopheles. Questo insetto, vettore della malattia, trasferisce i parassiti nel sangue quando punge una persona. La malattia non si trasmette normalmente da persona a persona con il contatto diretto, eccezionalmente può esserci trasmissione attraverso trasfusioni di sangue o altri eventi ematici accidentali. Esistono diverse specie di Plasmodium. Tra queste, Plasmodium falciparum è la più pericolosa e la principale responsabile della mortalità in Africa mentre altre come P.