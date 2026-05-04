Mala movida nel centro storico | nessuna risposta dopo la diffida via alla battaglia legale

BRINDISI - La situazione della cosiddetta "mala movida" nel centro storico di Brindisi è ormai al punto di non ritorno. Sono trascorsi più di 20 giorni dal ricevimento della diffida formulata dall'associazione nazionale "Dalla Parte del Consumatore" per conto del comitato "Civilmente in Centro" e.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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Temi più discussi: Centro storico sotto pressione: il comitato torna a denunciare la mala movida; Malamovida a Cantù: un lavoratore in nero in un locale del centro, sospesa un’attività; Movida: nel centro di Roma stop agli alcolisti da mezzanotte, ma il Comune dice no; Movida: dal centro storico a Chiaia e Vomero, monta la protesta.

Lotta a mala movida e sosta selvaggia. Raffica di sanzioni e controlli serratiRiprenderanno venerdì i controlli nel centro storico di San Miniato per contrastare i fenomeni legati alla cosiddetta mala-movida e alla sosta irregolare nelle aree immediatamente fuori dai confini ... lanazione.it

Mala movida a Torino, raffica di controlli nel weekend: multe per oltre 3mila euro tra Vanchiglia e il LingottoLa mala movida è da sempre oggetto d'attenzione in città. Un fenomeno trasversale che attraversa più o meno tutti i quartieri, talvolta abbandonandoli, tra volte stabilizzandosi e altre volte ancora ... torinotoday.it

La “malamovida” torna al centro del dibattito cittadino e accende lo scontro tra residenti e operatori del settore. A intervenire è Francesca Intermite, presidente di Confesercenti Taranto, che invita a superare le contrapposizioni e a puntare su soluzioni concrete - facebook.com facebook

Massicci controlli dei Carabinieri lungo il litorale della Capitale, in particolare a Ostia, Fiumicino e Fregene: l’operazione, volta a incrementare la percezione di sicurezza e a contrastare la criminalità predatoria, lo spaccio e gli eccessi della “mala movida”, ha p x.com