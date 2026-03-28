Bambino morto dopo trapianto a Napoli legale famiglia | Chiesto risarcimento ma nessuna risposta da Monaldi
Una famiglia ha presentato una richiesta di risarcimento dopo la morte di un bambino a seguito di un trapianto effettuato in un ospedale di Napoli. Il legale della famiglia ha dichiarato di aver inviato la richiesta senza ricevere ancora una risposta da parte dell’istituto sanitario. La vicenda riguarda il procedimento legale avviato per chiarire le responsabilità relative al decesso del bambino.
“Nel tentativo di evitare alla famiglia l’ulteriore devastazione psicologica di un giudizio civile sovrapposto al procedimento penale in corso – e senza neppure procedere alla previa notifica di una formale messa in mora, proprio per non caricare inutilmente i signori Caliendo Mercolino del peso di un’escalation legale – la difesa ha trasmesso all’Azienda Ospedaliera dei Colli, via posta elettronica certificata, una proposta di bonario componimento in sede stragiudiziale della componente risarcitoria della vicenda. Una proposta di dialogo, non una dichiarazione di guerra. Un invito a sedersi attorno a un tavolo, nel rispetto della dignità delle parti, per trovare una soluzione che consentisse alla famiglia di voltare pagina senza dover affrontare anni di contenzioso civile”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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