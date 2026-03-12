Mi prendo il mondo | aperta la call per partecipare alla Direzione Futura

È stata aperta una chiamata per la partecipazione alla Direzione Futura, un progetto che coinvolge la creazione del programma e lo sviluppo dell’evento. Le candidature sono aperte a chi desidera contribuire alla definizione dell’edizione 2027. La selezione riguarderà un nuovo gruppo che supporterà la progettazione dell’evento. La procedura si rivolge a coloro che vogliono partecipare attivamente al processo.

Sono aperte le candidature per la costruzione del programma e nello sviluppo dell’evento. Attraverso questa call sarà selezionato il nuovo gruppo che accompagnerà la progettazione dell’edizione 2027. Le ragazze e i ragazzi che entreranno nella Direzione Futura saranno coinvolti nella scelta dei temi del programma, nella selezione deglidelle ospiti da invitare e nella preparazione delle interviste da realizzare dal vivo. Il gruppo collaborerà inoltre alla comunicazione dell’iniziativa, sia sui social sia durante gli appuntamenti pubblici, contribuendo a definire il racconto e l’identità dell’evento. La call è rivolta a giovani e alle giovani tra i 14 e i 23 anni che vivono a Parma o che frequentano abitualmente la città. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

