Maiori al lavoro per il PUA | al via i questionari per cittadini tecnici e imprese

A Maiori sono stati avviati i questionari rivolti a cittadini, tecnici e imprese nell’ambito del Piano Urbanistico Attuativo (PUA). Questa fase segna l’inizio delle attività pratiche per il recupero dei centri e dei nuclei storici del paese. Le persone interessate possono partecipare compilando i questionari, che rappresentano una delle prime tappe del processo di coinvolgimento pubblico previsto dal progetto.

Entra nella fase operativa il percorso di partecipazione legato al Piano Urbanistico Attuativo (PUA) per il recupero dei centri e dei nuclei storici di Maiori. Come annunciato nel corso dell’incontro pubblico del 31 marzo 2026, sono ora disponibili i questionari rivolti a cittadini, tecnici e.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Maiori, PUA: al via i questionari per cittadini, tecnici e impreseParte la fase operativa del percorso partecipativo per il recupero dei centri e dei nuclei storici della Costa d’Amalfi Entra nel vivo il percorso di... Black out alla Pietà, tecnici al lavoro. Molte utenze rimaste al buioPrato, 13 aprile 2026 – Decine di utenze nella zona est di Prato sono rimaste al buio a metà pomeriggio per un guasto a una cabina Enel. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: A Maiori Telemedicina e innovazione in Costiera Amalfitana: un ricordo al prof. catanzarese Mattace; Il 1° maggio sindacati in piazza a Nocera Inferiore per chiedere un lavoro dignitoso; Maiori, approvata delibera salva-estate per gli stabilimenti balneari; Maiori, centinaia di firme per il ritorno al mercato del venerdì solo al mattino. Lavoro a Maiori: Hotel Pietra di Luna cerca una cameriera ai piani part timeL'Hotel Pietra di Luna, elegante struttura 4 stelle affacciata sul mare di Maiori, è alla ricerca di una cameriera ai piani part time da inserire immediatamente in organico. Gli interessati possono in ... ilvescovado.it A Maiori nasce “Connessioni Sonore”, rassegna culturale che unisce musica, luoghi e comunità. Tre appuntamenti tra il Castello di San Nicola e il lungomare Amendola per valorizzare il territorio tra tradizione e contemporaneità, con concerti, dj set e momenti - facebook.com facebook