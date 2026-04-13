Nel pomeriggio di oggi, una cabina dell’Enel nella zona est di Prato ha subito un guasto che ha causato un blackout. Diverse utenze hanno perso l’erogazione dell’energia elettrica, lasciando molte abitazioni e attività senza corrente. Sul posto sono intervenuti i tecnici per riparare il guasto e ristabilire il servizio. La situazione ha interessato un’ampia area della città, con le utenze rimaste al buio per alcune ore.

Prato, 13 aprile 2026 – Decine di utenze nella zona est di Prato sono rimaste al buio a metà pomeriggio per un guasto a una cabina Enel. Intorno alle 17 la luce è saltata in tutta la zona della Pietà e della Castellina; spenti anche i semafori, decine di allarmi antifurto delle abitazioni hanno iniziato a suonare all’unisono per la mancanza di corrente. Se per la maggior parte delle utenze il black out è durato pochi minuti, per altre è servito più tempo: i tecnici hanno iniziato a rialimentare via via sempre più abitazioni, negozi e uffici. Ma ancora dopo le 20 restavano utenze senza energia elettrica: a quanto si apprende da fonti Enel, si tratta delle utente direttamente alimentate dalla cabina interessata.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Black out alla Pietà, tecnici al lavoro. Molte utenze rimaste al buio

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