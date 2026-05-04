Maiori PUA | al via i questionari per cittadini tecnici e imprese

A Maiori è iniziata la fase pratica del processo partecipativo legato al Piano Urbanistico Attuativo (PUA), dedicato al recupero dei centri e dei nuclei storici della Costa d’Amalfi. Sono stati distribuiti questionari rivolti a cittadini, tecnici e imprese, con l’obiettivo di raccogliere opinioni e suggerimenti utili per la pianificazione futura. La raccolta delle risposte rappresenta il primo passo concreto di questa fase di confronto.

Parte la fase operativa del percorso partecipativo per il recupero dei centri e dei nuclei storici della Costa d’Amalfi Entra nel vivo il percorso di partecipazione legato al Piano Urbanistico Attuativo (PUA) per il recupero dei centri e dei nuclei storici di Maiori. Dopo l’incontro pubblico dello scorso 31 marzo 2026, sono ora disponibili i questionari rivolti a cittadini, tecnici e imprese, strumenti fondamentali per raccogliere contributi, suggerimenti e proposte utili alla definizione del piano. PUA Maiori: al via la raccolta dei contributi. Il Piano Urbanistico Attuativo rappresenta lo strumento attraverso cui il Comune interviene sul tessuto urbano esistente, regolando le modalità di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio, con particolare attenzione ai contesti storici e nel rispetto della normativa vigente.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Maiori, PUA: al via i questionari per cittadini, tecnici e imprese Notizie correlate Maiori, su Corso Reginna si inaugura la passeggiata Maiori Walkin’ArtSabato 28 febbraio alle ore 10:00 è prevista l'inaugurazione dell'installazione "Maiori Walkin’Art" presso il Corso Reginna a Maiori. Problemi tecnici alla rete elettrica: al via i lavori sul Corso, disagi per i cittadiniAl via, da lunedì 4 maggio, il completamento degli interventi di scavo sul Corso Vittorio Emanuele, per problemi tecnici connessi alla rete elettrica.