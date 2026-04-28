Il consiglio comunale di Maiolati Spontini ha approvato un aggiornamento del piano delle opere pubbliche, con interventi che riguardano lavori di asfaltatura, nuove strutture sportive e un incremento degli impianti fotovoltaici. La delibera è stata discussa nella seduta di ieri e prevede investimenti in diverse aree per migliorare le infrastrutture e promuovere la sostenibilità ambientale sul territorio.

Maiolati Spontini (Ancona), 28 aprile 2026 - Il consiglio comunale di Maiolati Spontini, nella seduta di ieri, ha dato il via libera a un importante aggiornamento del piano delle opere pubbliche, puntando su una strategia che unisce sport, sicurezza stradale e transizione ecologica. Grazie a una gestione finanziaria oculata, che ha prodotto un avanzo di amministrazione di circa un milione di euro, l’ente ha potuto accelerare su diversi fronti, a partire dalla riqualificazione degli impianti sportivi. Per quanto riguarda il campo "Pierucci" di Moie, l’amministrazione ha deciso di anticipare al 2026 i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza, inizialmente previsti per l'anno successivo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maiolati Spontini investe sul futuro: asfalti, sport e raddoppio del fotovoltaico

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