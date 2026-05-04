Nel corso di una partita emozionante, il giovane centrocampista ha segnato il gol decisivo che ha permesso alla sua squadra di vincere il derby contro il Liverpool, con il risultato finale di 3-2. La gestione tecnica di Carrick ha influenzato le scelte e la prestazione del giocatore, contribuendo a ribaltare l’equilibrio della gara. Con questa vittoria, la squadra torna in Champions League dopo un periodo di assenza.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Mainoo a trasformare il pareggio in vittoria?. Perché la gestione di Carrick ha cambiato il destino del giovane?. Cosa succederà al centrocampo con l'imminente partenza di Casemiro?. Come influirà questo ritorno in Champions sul futuro del club?.? In Breve Cunha e Sesko segnano per lo United, poi Szoboszlai e Gakpo pareggiano per Liverpool.. Mainoo è titolare in 13 partite su 14 sotto la guida di Michael Carrick.. Il centrocampista ha rinnovato il contratto con il club per le prossime cinque stagioni.. Casemiro si prepara al trasferimento in città di Miami dopo quattro anni in Inghilterra.. Kobbie Mainoo ha segnato il gol decisivo per il Manchester United contro il Liverpool a Old Trafford, garantendo ai Red Devils il ritorno in Champions League dopo due stagioni di assenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mainoo decide il derby: United batte Liverpool 3-2 e torna in Champions

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