Il Liverpool perde una partita chiave e lo United si assicura il ritorno in Champions League. Nel frattempo, il Bournemouth mantiene il sesto posto in classifica, posizione che potrebbe portare a una competizione europea. Un giocatore dello United, Mainoo, che a gennaio era stato accostato al Napoli, decide la partita di Old Trafford. I Cherries continuano a sperare di mantenere la posizione che potrebbe regalare un traguardo importante.

Ritorno in Champions. In attesa che il Tottenham di Roberto De Zerbi alle 20 si giochi la sua chance salvezza in casa dell’Aston Villa, la domenica del 35° turno di Premier League celebra il Manchester United, che si guadagna aritmeticamente un posto nella prossima edizione della coppa europea più prestigiosa vincendo a Old Trafford una partita pazza contro il Liverpool. La Champions è il sogno segreto del Bournemouth, salito al 6° posto dopo la vittoria sul Crystal Palace. Missione compiuta: il Manchester United è ufficialmente qualificato per la Champions League 2026-27. È dove i Red Devils volevano tornare, il livello a cui sentono di appartenere, la missione che ha motivato le scelte di questa strana stagione senza Europa, compresa quella a inizio gennaio di affidare la squadra a Michael Carrick fino alla fine della stagione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Liverpool ko, lo United torna in Champions. E anche il Bournemouth ci spera

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Lo United si qualifica per la prossima Champions: con la vittoria sul Liverpool, gli uomini di Carrick blindano il terzo posto in classifica facebook

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