Il presidente dell’Unione dei Comuni della Versilia, che è anche sindaco di Stazzema, ha espresso la speranza che in futuro Viareggio decida di aderire all’Unione. Questa dichiarazione è arrivata nel corso di un intervento pubblico e riguarda il possibile ampliamento dell’ente di coordinamento tra i Comuni della zona. La discussione si concentra sulla collaborazione tra le amministrazioni locali e sui progetti futuri per il territorio.

Il presidente dell’ Unione dei Comuni della Versilia e sindaco del Comune di Stazzema Maurizio Verona lancia una sfida che guarda al futuro di Viareggio e, di conseguenza, al futuro della Versilia tutta. "Viareggio isolata è più debole e la Versilia senza Viareggio è più debole", commenta Verona all’indomani di un consiglio, quello dell’Unione dei Comuni, nel quale è stato approvato un atto tanto importante: il rendiconto di bilancio del 2025. Ad oggi questo ente è partecipato dal Comune di Stazzema, dal Comune di Seravezza, dal Comune di Massarosa e dal Comune di Camaiore. In precedenza vi avevano aderito anche i Comuni di Pietrasanta e di Forte dei Marmi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Verona su Unione Comuni: "Spero che pure Viareggio in futuro scelga di aderire"

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