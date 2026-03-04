O lavoriamo per gli obiettivi comuni o è meglio sciogliere l’Unione dei Comuni

Maria Elena Minciaroni, sindaca di Tuoro e attuale presidente “facente funzioni” dell’Unione dei Comuni, ha rotto il silenzio annunciando che l’ente deve cambiare rotta. In un messaggio diretto ai colleghi, ha dichiarato che o si lavora per gli obiettivi condivisi o si procederà con lo scioglimento dell’Unione. La sindaca ha lanciato un chiaro ultimatum senza ulteriori dettagli.

Maria Elena Minciaroni, sindaca di Tuoro e attuale presidente “facente funzioni“ dell’ Unione dei Comuni rompe il silenzio e lancia un ultimatum ai colleghi: o si cambia marcia o l’Unione va sciolta. Il vero nodo, però, è politico. La reggenza di Minciaroni nasce da un vuoto di potere iniziato il 17 luglio 2025 con le dimissioni di Sandro Pasquali, seguite da quelle del suo vice Giulio Cherubini lo scorso 18 febbraio. In base allo Statuto, la guida è passata automaticamente alla sindaca di Tuoro in quanto primo cittadino più giovane del comprensorio. Una situazione definita dalla stessa Minciaroni come "paradossale": l’unico sindaco dell’area non appartenente alla sinistra si trova oggi a presiedere una Giunta e un Consiglio a trazione Partito democratico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "O lavoriamo per gli obiettivi comuni o è meglio sciogliere l’Unione dei Comuni" Classificazione comuni montani, la contrarietà dell'Unione Comuni MugelloFirenze, 18 dicembre 2025 – “Altro che comuni di serie A e di serie B, qui finiamo per essere trattati da serie C o D!”, sbottano il presidente e la... Unione dei Comuni, ok al bilancio di previsioneIl Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha approvato lunedì 22 dicembre il bilancio di previsione 2026-2028 (favorevoli i gruppi... Altri aggiornamenti su O lavoriamo per gli obiettivi comuni o... Discussioni sull' argomento O lavoriamo per gli obiettivi comuni o è meglio sciogliere l’Unione dei Comuni; La storia di Vira; Collaboratrici domestiche: un settore in nero; In Germania i rifugiati potranno lavorare più facilmente (ma non è un'apertura sui migranti). L’Unione Industriale con gli studenti: Per avviare al mondo del lavoroUna giornata dedicata all’orientamento degli alunni in uscita dalle scuole medie per parlare di futuro. Patrizia Pacini: A 13 anni avere le idee chiare è difficile. Per questo noi offriamo dei ... lanazione.it La prima pagina de L'Unione Sarda di mercoledì 4 marzo Acquista qui la tua copia: https://t.ly/KehQ7 facebook Chi uccide il coniuge, il partner di unione civile o il parente perde i diritti nel disporre delle spoglie mortali della vittima. Lo prevede la pdl approvata in via definitiva dalla Camera all'unanimità. Il provvedimento, proposto al Senato da Giulia Bongiorno (Lega), x.com