Mai pianto tanto sulle poltroncine di un multisala. Lacrime giustificate non tanto perché sullo schermo proiettassero un matrimonio sospirato, la conquista di universi paralleli o troni di spade ma delle tragiche esequie, quelle sì: un autentico elogio funebre del giornalismo tradizionale. Durante Il diavolo veste Prada 2 le lacrime sgorgavano copiose perché, come la vecchia pubblicità della crema whisky del Tennessee, mi passava davanti tutta la vita, per lo meno quella da giornalista. O meglio, quella dei miei editori. Quando, esattamente vent’anni fa, usciva l’originale, con Andy Sachs e la sua ferrea etica del lavoro e dei sentimenti,...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mai pianto tanto come con Il Diavolo veste Prada 2: mi è passata tutta la vita davanti

IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 | Trailer Ufficiale | Italiano

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