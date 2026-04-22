Per il ponte del 1° maggio, le previsioni indicano un quadro meteorologico articolato. Si prospetta un confronto tra masse d’aria atlantiche, che potrebbero portare piogge e temporali, e le provenienze calde dall’Africa, che potrebbero causare improvvisi aumenti di temperatura. La situazione presenta un certo grado di incertezza, con variabili ancora da definire in dettaglio.

Le configurazioni atmosferiche previste per il prossimo ponte del 1° maggio delineano uno scenario meteorologico complesso, caratterizzato da una forte incertezza tra l’insorgenza di perturbazioni atlantiche e possibili ondate di calore improvvise. L’analisi dei trend evolutivi basata sugli aggiornamenti dei modelli negli ultimi tre giorni suggerisce che la stabilità anticiclonica non troverà un consolidamento immediato, lasciando spazio a dinamiche che potrebbero influenzare pesantemente le attività all’aperto e la gestione del territorio tra fine aprile e l’inizio del mese successivo. L’instabilità barica e il rischio di affondi atlantici. Osservando l’assetto delle pressioni, emerge come la presenza di sistemi anticiclonici situati ad alte latitudini stia impedendo la stabilizzazione dell’alta pressione sulle nostre zone.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ponte di Maggio: scontro tra piogge atlantiche e caldo africano

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