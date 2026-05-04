Magalli sulla Sonrisa a rischio sgombero | Con il Boss delle cerimonie mangiai uno dei pasti migliori della mia vita

Il patrimonio della Sonrisa, comprensivo di immobili e terreni, è stato trasferito formalmente al Comune. La gestione del Castello delle Cerimonie potrebbe cambiare, poiché i proprietari, i Polese, rischiano di perdere la proprietà. Nel frattempo, l’attore e conduttore conosciuto come Magalli ha ricordato un ricordo legato a un pasto condiviso con il Boss delle Cerimonie, definendolo uno dei momenti più belli della sua vita. È attesa una decisione del Tar sulla vicenda.

Immobili e terreni della Sonrisa sono diventati ufficialmente di proprietà del Comune. In attesa del Tar si prospetta un cambio di guardia alla guida del Castello delle Cerimonie, con i Polese che rischiano di perdere tutto. "Questo passaggio permetterà agli uffici comunali di avviare tutte le.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Olimpiadi 2026, McGrath: "È il momento più difficile della mia carriera e uno dei peggiori della mia vita"Home > Video > Olimpiadi 2026, McGrath: "È il momento più difficile della mia carriera e uno dei peggiori della mia vita" “È una sensazione surreale,... Leggi anche: La Sonrisa chiude: il Comune progetta future iniziative per il Castello delle Cerimonie. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Chiusura della Sonrisa, Giancarlo Magalli: Spero possa riaprire nel rispetto della legalità; Magalli rilancia la Sonrisa: Spero possa riaprire. Il futuro del Castello delle Cerimonie e il ricordo di Magalli alla Sonrisa: «Spero resti aperta»Il celebre conduttore Giancarlo Magalli ha recentemente condiviso un ricordo toccante legato alla Sonrisa, meglio nota come il Castello delle Cerimonie, riaccendendo ... ilmattino.it Magalli rilancia la Sonrisa: Spero possa riaprireMi auguro che il Castello delle Cerimonie possa riaprire, nel rispetto della legalità e del lavoro di tante persone capaci. È l’auspicio espresso dal conduttore televisivo Giancarlo Magalli sulla vi ... ilfattovesuviano.it “Oggi sono dodici anni dalla mia visita, fu emozionante”. Così Giancarlo Magalli, ha detto la sua sulla Sonrisa, l'imponente struttura nota per il programma tv "Il Boss delle Cerimonie" prima e "Il Castello delle Cerimonie" dopo che la struttura, al termine di un lu - facebook.com facebook