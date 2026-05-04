Madrid 2026 p 10 | Sinner over the top!

Jannik Sinner si è aggiudicato il titolo al Masters 1000 di Madrid, vincendo tutti i match senza perdere il servizio durante l’intera competizione. La vittoria rappresenta un risultato storico per il tennista italiano, che si è imposto nel torneo più prestigioso a livello di categoria. La sua performance aiuta a segnare un nuovo record in una delle tappe più importanti del circuito maschile.

Oltre il limite: Andrea Accorsi racconta CONNECT 4 LONG WAY. Come si sposta il confine? Jannik Sinner scrive la storia del tennis!?????? Con il trionfo al Masters 1000 di Madrid, senza cedere nemmeno un turno di servizio in tutto il torneo, il numero 1 del mondo firma un’impresa senza precedenti. Vincere i primi 4 Masters 1000 della stagione è qualcosa che nemmeno i Big 3 sono riusciti a fare. Un dominio totale che proietta Sinner come super favorito per il prossimo appuntamento a Roma???? Analizziamo tutto in diretta a TennisMania, tra numeri, record e prospettive future! Ambesi: “Sinner è entrato nella testa di Zverev. Oggi nessuno ha un servizio dominante come il n.🔗 Leggi su Oasport.it

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Orgoglio, talento e determinazione. Con la vittoria di #Madrid, #Sinner firma un’altra impresa azzurra: primo campione della storia del tennis a trionfare in 5 Masters 1000 consecutivi. Grazie @janniksin. @MutuaMadridOpen #MMOPEN x.com