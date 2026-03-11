Piazza Plebiscito cade una pietra dal colonnato della Basilica di San Francesco da Paola

Una pietra si è staccata dal colonnato della Basilica di San Francesco da Paola in piazza Plebiscito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno chiuso temporaneamente il passaggio delle auto. Non si registrano feriti. La zona è stata messa in sicurezza mentre si valuta la situazione.

