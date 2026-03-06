Iran telefonata Starmer-Meloni-Macron-Merz | Stretto coordinamento militare

Il primo ministro britannico ha avuto oggi una conversazione con il presidente francese, il cancelliere tedesco e la presidente del Consiglio italiana. Durante il colloquio, è stato discusso il coordinamento militare tra i paesi coinvolti, con particolare attenzione alla situazione in Medio Oriente. L'incontro ha visto un confronto diretto tra leader europei e britannici su temi di sicurezza e azione militare.

