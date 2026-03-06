Guerra Israele-Usa-Iran Trump vuole la resa incondizionata Vertice tra Starmer-Meloni-Merz-Macron | Diplomazia e coordinamento militare – La diretta

In un contesto di crescente tensione tra Israele, Stati Uniti e Iran, le autorità di alcune nazioni europee si sono riunite per discutere di strategie comuni. Durante il vertice, si è parlato di rafforzare la diplomazia e coordinare le azioni militari per rispondere all’escalation di violenze nel Medio Oriente, scatenata dagli attacchi di Washington e Tel Aviv e dalla reazione di Teheran. Non sono stati annunciati interventi militari o accordi specifici.

Lavorare insieme per «la diplomazia e il coordinamento militare » in risposta all’ escalation bellica innescata in Medio Oriente dagli attacchi di Usa e Israele all’Iran e dalla risposta di Teheran. Questo emergerebbe, secondo Downing Street, nella telefonata tra i quattro leader d’Italia, Regno Unito, Germania e Francia, ovvero Giorgia Meloni, Keir Starmer, Friedrich Merz ed Emmanuel Macron. Intanto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha scritto su Truth che non ci sarà alcun accordo con l’Iran se non sulla « resa incondizionata » e solo dopo «la selezione di un leader o di leader bravi e accettabili». Nella notte del 6 marzo 2026 l’Iran ha lanciato una serie di missili e droni contro Tel Aviv in risposta all’attacco dell’Idf su Teheran. 🔗 Leggi su Open.online

