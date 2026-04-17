Oggi i capi di Francia e Regno Unito si incontrano con rappresentanti di numerosi paesi per discutere della riapertura dello Stretto di Hormuz, chiusa da conflitti tra Stati Uniti e Iran. La riunione si svolge senza la presenza degli Stati Uniti, concentrandosi su iniziative per riattivare questa importante via marittima. L’obiettivo è coordinare le strategie internazionali in un momento di tensioni nella regione.

I leader di Francia e Regno Unito riuniranno oggi decine di paesi, ma non gli Stati Uniti, per promuovere i piani di riapertura dello Stretto di Hormuz, una rotta petrolifera fondamentale bloccata dalla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran. L’incontro di Parigi si inserisce nel quadro dei tentativi, da parte delle nazioni emarginate, di attenuare l’impatto di un conflitto che non hanno iniziato e al quale non hanno partecipato, ma che ha messo in ginocchio l’economia globale. Dopo l’inizio della guerra, il 28 febbraio, l’Iran ha di fatto bloccato lo stretto di Tamigi, attraverso il quale transita solitamente un quinto del petrolio mondiale.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Macron e Starmer oggi terranno un vertice internazionale sulla riapertura dello Stretto di Hormuz, USA esclusi

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