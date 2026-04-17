Il governo francese ha richiesto l'immediata riapertura dello Stretto di Hormuz, sottolineando che questa dovrebbe avvenire senza condizioni e in modo totale. Pur considerando positiva questa richiesta, il governo ha evidenziato che la riapertura dipende da una gestione coordinata da parte delle autorità iraniane. Si è anche precisato che gli Stati Uniti intendono continuare a mantenere un blocco mirato sulle navi iraniane presenti nella zona.

L’annuncio della riapertura dello Stretto di Hormuz “va nella giusta direzione”, anche se “notiamo che la riapertura è subordinata a una rotta coordinata dalle autorità iraniane e che gli Stati Uniti hanno indicato di voler mantenere un blocco mirato sulle navi iraniane”. Lo ha affermato il presidente francese, Emmanuel Macron, parlando all’ Eliseo nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa al termine della Conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz. “ Chiediamo la riapertura completa, immediata e incondizionata dello Stretto di Hormuz da parte di tutte le parti coinvolte. Chiediamo il ripristino delle condizioni di libero passaggio in vigore prima della guerra e il pieno rispetto del diritto del mare”, ha aggiunto Macron.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Macron: "Chiediamo la riapertura immediata, incondizionata e totale dello Stretto di Hormuz"

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