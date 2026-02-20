Blitz antidroga dei carabinieri 57enne preso con cocaina e hashish Sequestrati anche contanti
I Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere hanno arrestato un uomo di 57 anni, trovato in possesso di droga durante un blitz antidroga ieri pomeriggio, 19 febbraio 2026. L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, aveva con sé cocaina e hashish, oltre a una somma di denaro ritenuta collegata allo spaccio. I militari hanno sequestrato le sostanze e il denaro, che saranno analizzati. L’arresto arriva dopo settimane di controlli nelle zone frequentate dal sospettato. La vicenda prosegue con le indagini in corso.
Sigilli a 18 dosi, tre pezzi di hashish, 1.275 euro e materiale per il confezionamento Nel corso dell’intervento, i militari hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione dell’indagato. All’interno dell’appartamento, sul tavolo della cucina e ancora in fase di confezionamento, sono state rinvenute e sequestrate 18 dosi di cocaina e tre pezzi di hashish. Nel corso delle operazioni sono stati inoltre sottoposti a sequestro 1.275 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, un bilancino di precisione e materiale ritenuto idoneo al taglio e al confezionamento delle sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Casertanews.it
