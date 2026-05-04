Macerata Campania piange il giovane sergente dell’Aeronautica

A Macerata Campania si piange la scomparsa di un giovane sergente dell’Aeronautica, morto improvvisamente a causa di una malattia. I familiari, ancora sconvolti, stanno affrontando il dolore di questa perdita inaspettata. La notizia ha suscitato grande commozione tra la comunità locale, che si è stretta intorno alla famiglia del militare. La morte è avvenuta in circostanze che al momento sono oggetto di approfondimento.

? Cosa scoprirai Chi sono i familiari che stanno affrontando questo dolore improvviso?. Come ha colpito la malattia il giovane sergente dell'Aeronautica?. Dove si terranno i momenti per dare l'ultimo saluto ad Angelo?. Quali sono le conseguenze della sua scomparsa per la comunità locale?.? In Breve Scomparsa del 4 maggio 2026 per malattia incurabile a 40 anni.. Camera ardente presso la Casa Funeraria Cerreto in data lunedì 4 maggio.. Rito funebre martedì 5 maggio ore 16:00 al Duomo di Santa Maria Capua Vetere.. Dolore per la madre Filomena, la sorella Elisabetta e i parenti di Macerata Campania.. Lunedì 4 maggio 2026, il lutto colpisce Macerata Campania con la scomparsa di Angelo Vendemia, sergente capo maggiore dell’Aeronautica Militare, deceduto a soli 40 anni per una malattia incurabile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Macerata Campania piange il giovane sergente dell’Aeronautica Notizie correlate Sergente dell'Aeronautica muore a soli 40 anni: comunità in luttoLa città di Macerata Campania piange la scomparsa di un giovane sergente capo dell’aeronautica militare. Macerata piange il Cavaliere Nerpiti: addio a un pilastro di fede? Cosa sapere Scomparso a Macerata l'ottantatreenne Giampaolo Nerpiti dopo una lunga malattia. Contenuti di approfondimento Si parla di: Sergente dell'Aeronautica muore a soli 40 anni: comunità in lutto; Aeronautica Militare, morto sergente di 40 anni: lutto a Macerata Campania per Angelo Vendemia. Aeronautica Militare, morto sergente di 40 anni: lutto a Macerata Campania per Angelo VendemiaMacerata Campania piange Angelo Vendemia, sergente dell’Aeronautica Militare morto a soli 40 anni dopo una grave malattia. Oggi la camera ardente, martedì i funerali. infodifesa.it