Sergente dell' Aeronautica muore a soli 40 anni | comunità in lutto

Una notizia triste ha scosso la comunità di Macerata Campania, dove si è verificata la morte di un giovane sergente dell’aeronautica militare all’età di 40 anni. La scomparsa, avvenuta in circostanze non ancora rese note, ha suscitato grande dolore tra amici, familiari e cittadini. La comunità si stringe intorno ai familiari del militare, che era molto conosciuto nel paese.

La città di Macerata Campania piange la scomparsa di un giovane sergente capo dell’aeronautica militare. Si è spento a soli 40 anni Angelo Vendemia.Da quanto si apprende, l’uomo da tempo combatteva contro una grave malattia alla quale, purtroppo, si è dovuto arrendere. In tanti lo ricordano in.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Thomas muore a soli 11 anni, comunità in luttoLa comunità di Casal di Principe è stata colpita da un profondo dolore per la scomparsa del piccolo Thomas Arrichiello, venuto a mancare all’età di... Leggi anche: Lutto in Aeronautica Militare, muore a 47 anni il generale Vincenzo Sirico