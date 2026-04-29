A Macerata si piange la scomparsa di Giampaolo Nerpiti, ottantatreenne fondatore della comunità Figli del Sacro Cuore di Gesù, deceduto dopo una lunga malattia. La sua morte ha suscitato cordoglio nella città, dove era considerato un punto di riferimento. L'ultimo saluto a Nerpiti verrà dato domani durante una cerimonia prevista nella sua città natale.

? Cosa sapere Scomparso a Macerata l'ottantatreenne Giampaolo Nerpiti dopo una lunga malattia.. Il fondatore della comunità Figli del Sacro Cuore di Gesù riceverà l'estremo saluto domani.. Macerata piange il Cavaliere Giampaolo Nerpiti, scomparso all’età di 83 anni dopo una lunga lotta contro una malattia che si è aggravata improvvisamente. Il lutto colpisce profondamente l’intera diocesi di Macerata, dove il defunto era una figura di riferimento per la sua dedizione e professionalità, doti che ha mantenuto inalterate fino ai momenti finali della sua esistenza. Nato il 2 ottobre 1941, Nerpiti non è stato solo un cittadino stimato, ma un pilastro per molte realtà locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Macerata piange il Cavaliere Nerpiti: addio a un pilastro di fede

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