Torna la discarica abusiva lungo il Sele | rifiuti abbandonati pochi giorni dopo la bonifica

Dopo una recente operazione di bonifica, i rifiuti sono di nuovo stati abbandonati lungo le sponde del Fiume Sele. Pochi giorni dopo l’intervento, l’area si presenta nuovamente sporca con sacchi e altri materiali gettati indiscriminatamente. La presenza di rifiuti lungo il fiume rappresenta un problema che si ripresenta rapidamente, nonostante gli sforzi di pulizia già effettuati.

Il WWF Silentum invita il Comune di Eboli a valutare l’installazione di sistemi di videosorveglianza ambientale nell’area di Ponte Barizzo A pochi giorni dall’intervento di bonifica, tornano ad accumularsi rifiuti lungo le sponde del Fiume Sele. Succede nell’area di Ponte Barizzo, in località Ponte Vecchio, al confine tra i comuni di Eboli e Capaccio Paestum, dove alcuni incivili hanno già ricominciato ad abbandonare materiali di vario tipo nella stessa zona appena ripulita. La segnalazione arriva dal WWF Silentum e dal Nucleo delle Guardie Giurate WWF della provincia di Salerno, che esprimono da un lato preoccupazione per la nuova formazione di una discarica abusiva e dall’altro apprezzamento per il lavoro svolto dall’amministrazione comunale ebolitana nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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