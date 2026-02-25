Discarica abusiva di Torre in Pietra Balletta | La bonifica programmata da tempo

Fiumicino, 25 febbraio 2026 – “Come Presidente della commissione Ambiente del Comune di Fiumicino, sento il dovere di ristabilire chiarezza in merito agli interventi di ripristino del decoro pubblico e alla bonifica delle discariche abusive che, inevitabilmente, possono comparire in un territorio vasto come il nostro”, si legge in un comunicato di Mario Balletta. “Pur ritenendo fondamentale la collaborazione con i cittadini e con i consiglieri comunali di opposizione, è opportuno precisare che interventi di questo tipo non vengono disposti a seguito di segnalazioni, ma sono frutto di una programmazione preventiva. Le criticità vengono infatti monitorate e mappate costantemente, così da consentire una pianificazione puntuale delle attività e il rispetto degli iter procedurali e burocratici che operazioni complesse come queste comportano”. “In riferimento alla discarica situata negli ex capannoni, oggi in disuso, dell’Azienda Agricola Orto Sole, nella località di Torre in Pietra, è bene precisare che si tratta di una situazione ereditata dall’attuale amministrazione e della quale ci siamo immediatamente occupati, intervenendo più volte con operazioni di bonifica del bordo strada. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Torre in Pietra, bonificata la discarica abusiva di via della MuratellaTorre in Pietra ha bonificato la discarica abusiva di via della Muratella, un'area danneggiata da anni di abbandono di rifiuti.

Discarica abusiva a Galazzano. Via agli interventi di bonificaDopo anni di segnalazioni, finalmente sono partiti gli interventi di bonifica nella discarica abusiva di Galazzano, situata in Strada Cardio nella zona industriale.

Temi più discussi: Torre in Pietra, bonificata la discarica abusiva di via della Muratella; Viaggio nel traffico della Binasca: tra l’Americ, torri-nido e discariche; Il video del cane addestrato a buttare la spazzatura nella discarica abusiva; Ecomafie, oltre 40 mila reati ambientali.

Torre in Pietra, bonificata la discarica abusiva di via della MuratellaDi Genesio Pagliuca e Zorzi: Bene l’intervento, ma il ritardo è inaccettabile. Ora servono controlli e prevenzione ... ilfaroonline.it

Acerra, sequestrata discarica abusiva: vigili urbani in azioneUn intervento tempestivo della Polizia Municipale di Acerra ha portato oggi al sequestro di un’area di circa 4mila metri quadrati adibita a discarica abusiva, ... cronachedellacampania.it

Discarica abusiva scoperta nel Catanzarese, sequestrata area agricola con rifiuti pericolosi: Un’area agricola di circa 120 metri quadrati adibita abusivamente a discarica è stata sequestrata dai carabinieri della Stazione di Conflenti, nel Catanzarese. Il terreno - facebook.com facebook