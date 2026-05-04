Negli ultimi giorni si è parlato molto della pianificazione del calendario di Jannik Sinner, con attenzione rivolta alle sue prossime tappe. L’atleta è attualmente a Roma e in seguito si sposterà a Parigi, continuando così il suo percorso nel circuito. La sua presenza e gli impegni in programma hanno suscitato conversazioni tra appassionati e addetti ai lavori, anche se alcuni commentano il tutto come eccessivo rumore.

Tanto rumore per nulla. Quasi sempre attorno a Jannik Sinner, argomento di discussione degli ultimi giorni, la programmazione del calendario. «Non deve andare a Monte Carlo», ha vinto. «Madrid? Meglio di no, non serve a nulla andarci», ha vinto anche lì. Adesso il tormentone si è spostato su Roma, l’ultimo dei 1000 a mancare nella bacheca dell’azzurro: «Forse dovrebbe riposare, forse meglio concentrarsi direttamente su Parigi, sarà stanco». Nel frattempo però è lui stesso a chiarire tutto: «Voglio vedere fino a dove posso spingermi, voglio capire quali sono i miei limiti». Sta bene, la sua nemesi Carlos Alcaraz è assente: perché non provarci fino in fondo, senza calcoli? Ci pensa Simone Vagnozzi a mettere ordine tra le parole e riportare tutto sul piano della realtà.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ma quale stanchezza, è un uomo in missione: adesso Roma, poi Parigi

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