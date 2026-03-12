Le squadre della Premier League stanno attraversando un momento difficile in Europa, con molte squadre che faticano a ottenere risultati convincenti. Secondo diversi editoriali della stampa inglese, il problema principale risiede nella gestione dei fondi e nelle strategie di investimento adottate dai club. Questa situazione mette in evidenza le difficoltà delle squadre britanniche nel competere ai massimi livelli continentali.

Tutti gli editoriali della stampa inglese sono pressoché concordi: le squadre di Premier che dominano la fase a gironi di Champions poi si afflosciano sul più bello perché sono esauste; il campionato inglese è troppo duro, mentre all’estero le altre grandi possono rilassarsi e concentrarsi solo sull’Europa. Tutti tranne l’analisi (lunghissima e parecchio documentata) di James Horncastle su The Athletic, che di fatto smentisce lo stesso giornale sportivo del New York Times. Horncastle dice che non la questione agonistica il problema. E’ che i club inglesi non sanno gestire tutto il dominio economico che hanno. Lo sprecano. E tra le altre cose cita Antonio Conte, quando si preparava a giocare contro il Chelsea a gennaio: “Se hai la possibilità di spendere oltre 100 milioni di sterline per giocatori di 22 anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ma quale stanchezza, i club inglesi vanno male in Europa perché spendono male i loro fondi infiniti (The Athletic)

