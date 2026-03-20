juventus del piero contro il calcio italiano ma quale stanchezza

Del Piero critica il calcio italiano, affermando che la stanchezza non sarebbe una giustificazione. Nel frattempo, l’Atalanta ha subito una sconfitta nel doppio confronto con il Bayern Monaco, portando tutte le squadre italiane a uscire dalla Champions League senza arrivare ai quarti di finale. La disfatta riguarda quindi la performance complessiva delle squadre italiane nella competizione europea.

E suCon la disfatta dell’Atalanta nel doppio confronto con il Bayern Monaco, tutte le italiane sono uscite dalla Championssenza arrivare nemmeno ai quarti. Del Piero ha analizzato il disastro delle italiane in Champions. Le sue parole riportate da Tuttosport. Del Piero durissimo a Sky Questa stagione la Champions League per la Serie L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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