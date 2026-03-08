Lunedì i funerali del professore Alessio Rotunno | Casoli in lutto

Lunedì alle 10.30 si terranno i funerali del professore di 42 anni, deceduto il 27 febbraio dopo aver avuto un malore all’interno dell’istituto comprensivo De Petra. La cerimonia si svolgerà nella chiesa parrocchiale di Santa Reparata, a Casoli, dove si riuniranno familiari, amici e colleghi per l’ultimo saluto. La città intera si prepara a rendere omaggio alla sua memoria.

Il docente di 42 anni si era sentito male a scuola il 27 febbraio. Lascia la moglie e un bimbo di quattro mesi Si svolgeranno domani, lunedì 9 marzo, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Santa Reparata, i funerali di Alessio Rotunno, il professore di 42 anni che lo scorso 27 febbraio era stato colpito da un malore mentre si trovava all'interno dell'istituto comprensivo De Petra. Dopo il malore, il docente era stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Pescara dove i medici hanno tentato in tutti i modi di salvarlo. Nonostante gli sforzi dei sanitari, però, Rotunno non ce l'ha fatta. Alla cerimonia funebre prenderà parte anche la classe seconda B, nella quale il professore si era sentito male durante l'orario scolastico.

