Mimmo Liguori, noto giornalista televisivo, è morto a Roma all’età di 84 anni, a causa di problemi di salute che si trascinavano da tempo. La sua scomparsa ha colpito molti, perché rappresentava un esempio di professionalità e gentilezza, tipico di un'epoca passata. Nato a Torre del Greco, Liguori ha lavorato per anni nelle reti Rai, diventando un volto familiare per gli italiani. La sua carriera si è contraddistinta per l’impegno e la sobrietà, lasciando un segno indelebile nel giornalismo italiano.

Lutto nel mondo del giornalismo per la morte di Mimmo Liguoro, volto noto dei telegiornali Rai. Originario di Torre del Greco, Liguoro è venuto a mancare all’età di 84 anni a Roma. Mimmo Liguoro era davvero un gentiluomo d’altri tempi. Il garbo, la moderazione, l’ironia mai fastidiosa erano la sua cifra. Sono stati la cifra della sua prestigiosa carriera giornalistica. Oltre ovviamente alla serietà, l’autorevolezza, la competenza. Non stiamo qui a dilungarci. E’ stata una delle prime firme d’autore del Napolista. Si innamorò del progetto e ci deliziava con i suoi ricordi sempre densi di particolari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Addio a Mimmo Liguori giornalista gentiluomo d’altri tempi

Mimmo Liguoro, addio al giornalista Rai che ha raccontato decenni di storia italiana: aveva 84 anniMimmo Liguoro è morto a Roma all’età di 84 anni, a causa di problemi di salute che lo avevano afflitto negli ultimi mesi.

Morto Ido Sgrazzutti, ex difensore del Palermo: addio a un terzino d'altri tempiÈ scomparso Ido Sgrazzutti, ex difensore di Udinese e Palermo, figura apprezzata nel mondo del calcio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.