Mimmo Liguoro, giornalista molto noto, è morto a Roma all’età di 84 anni, a causa di problemi di salute. Nato a Torre del Greco, ha trascorso decenni davanti alle telecamere della Rai, diventando un punto di riferimento per molti spettatori. Durante la sua carriera, ha raccontato eventi importanti con grande professionalità e rispetto. La sua perdita lascia un vuoto nel mondo del giornalismo italiano, dove era apprezzato per il suo stile sobrio e la sua attenzione ai dettagli. La notizia si diffonde tra colleghi e amici.

Lutto nel mondo del giornalismo per la morte di Mimmo Liguoro, volto noto dei telegiornali Rai. Originario di Torre del Greco, Liguoro è venuto a mancare all’età di 84 anni a Roma. Mimmo Liguoro era davvero un gentiluomo d’altri tempi. Il garbo, la moderazione, l’ironia mai fastidiosa erano la sua cifra. Sono stati la cifra della sua prestigiosa carriera giornalistica. Oltre ovviamente alla serietà, l’autorevolezza, la competenza. Non stiamo qui a dilungarci. E’ stata una delle prime firme d’autore del Napolista. Si innamorò del progetto e ci deliziava con i suoi ricordi sempre densi di particolari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Addio a Mimmo Liguoro giornalista gentiluomo d’altri tempi

Addio a Mimmo Liguori giornalista gentiluomo d’altri tempiMimmo Liguori, noto giornalista televisivo, è morto a Roma all’età di 84 anni, a causa di problemi di salute che si trascinavano da tempo.

Mimmo Liguoro, addio al giornalista Rai che ha raccontato decenni di storia italiana: aveva 84 anniMimmo Liguoro è morto a Roma all’età di 84 anni, a causa di problemi di salute che lo avevano afflitto negli ultimi mesi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.