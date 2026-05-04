Un nuovo attacco di lupo si è verificato in un’azienda agricola situata in località Campogialli, provocando ingenti danni e lasciando gli allevatori senza parole. L’incidente si è verificato durante le ore diurne e ha coinvolto un’area già colpita in passato. La notizia arriva pochi giorni dopo un altro episodio simile, alimentando le preoccupazioni tra gli operatori del settore. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

Arezzo, 4 maggio 2026 – Il lupo colpisce ancora, e lo fa nell’ Azienda Agricola di Edigio Marcia che torna a contare i danni di un attacco brutale avvenuto nei giorni scorsi in località Campogialli. Il bilancio è drammatico: 18 pecore colpite, tra animali sbranati sul posto e altri gravemente feriti. Quello che spaventa maggiormente è la dinamica: l’agguato è avvenuto in pieno giorno, a dimostrazione di come il predatore non abbia ormai più alcun timore della presenza umana, spingendosi a ridosso delle zone frequentate e dei centri abitati. “Siamo di fronte a una situazione insostenibile – spiega Egidio Marcia, con la voce di chi scorge il sacrificio di una vita andare in fumo – veder morire i propri animali alla luce del sole, è un colpo durissimo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lupo, Coldiretti: nuova strage in pieno giorno a Campogialli, allevatori allo stremo

Notizie correlate

Strage di lupi nel Parco: il veleno minaccia fauna e allevatori? Cosa sapere Venti lupi e diverse volpi morti tra Pescasseroli ed Alfedena per esche avvelenate.

"Energia, è un salasso. Le piccole imprese sono allo stremo""Definire vitale il Decreto Energia, in questi giorni all’esame del Governo, non è azzardato.