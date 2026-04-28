Nel Parco tra Pescasseroli e Alfedena, venti lupi e diverse volpi sono stati trovati morti a causa di esche avvelenate. La notizia ha sollevato preoccupazioni tra gli allevatori e le associazioni agricole locali. Confagricoltura L'Aquila ha richiesto l'istituzione di un protocollo con le autorità del Parco per tutelare i pascoli e prevenire ulteriori episodi di avvelenamento. La vicenda evidenzia il rischio rappresentato dal veleno per la fauna selvatica e le attività agricole della zona.

? Cosa sapere Venti lupi e diverse volpi morti tra Pescasseroli ed Alfedena per esche avvelenate.. Confagricoltura L'Aquila chiede un protocollo con il Parco per proteggere pascoli e allevatori.. Circa venti esemplari di lupo, insieme a diverse volpi e poiane, sono morti nelle ultime settimane tra Pescasseroli e Alfedena a causa di esche cariche di fitofarmaci piazzate deliberatamente nel territorio. Il silenzio che solitamente avvolge le valli abruzzesi è stato interrotto da una serie di ritrovamenti macabri che hanno trasformato alcune aree del Parco in zone pericolose. La scoperta di questi animali, vittime di un attacco premeditato tramite l’uso di sostanze tossiche, ha scatenato una reazione immediata da parte delle comunità locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Strage di lupi nel Parco: il veleno minaccia fauna e allevatori

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