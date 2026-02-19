Le bollette energetiche pesano sulle piccole imprese italiane, che si trovano in difficoltà. Il Decreto Energia, attualmente al vaglio del Governo, cerca di ridurre gli alti costi. Secondo i dati, le aziende italiane spendono tra il 50 e il 60% in più rispetto a Francia e Spagna. Questa situazione mette a rischio la sopravvivenza di molte attività. Le imprese chiedono interventi concreti per affrontare il rincaro dei prezzi dell’energia. La discussione sul decreto si intensifica in questi giorni.

"Definire vitale il Decreto Energia, in questi giorni all’esame del Governo, non è azzardato. Lo dicono i numeri: in Italia il peso delle bollette è ben superiore alla media europea con punte del 50-60% rispetto a Paesi come Francia e Spagna. E la situazione è ancora più grave per le piccole e medie imprese, che sopportano un costo dell’energia che supera di tre volte quello delle energivore per effetto di un sistema non equo", sottolinea Cna. "Un esempio? Una piccola impresa paga 70 euro per megawattora di oneri generali contro i 6-14 euro delle grandi imprese, e a differenza di altri Paesi non può accedere a tutta una serie di agevolazioni concesse invece alle imprese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Energia, è un salasso. Le piccole imprese sono allo stremo"

Energia, Cna: “Le bollette sono un’emergenza. Su micro e piccole imprese un peso sproporzionato degli oneri di sistema”La Cna afferma che le bollette energetiche rappresentano un’emergenza, perché gravano eccessivamente sulle micro e piccole imprese.

Bocciato il decreto Energia: a rischio le piccole impreseIl decreto Energia è stato bocciato perché le prime versioni hanno già suscitato forti proteste tra le piccole imprese.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.