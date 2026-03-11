Virgilio è urgente Lettori moderni dei classici

Virgilio è al centro di un dibattito che riguarda l’importanza dei classici nella cultura moderna. Secondo l’estetica della ricezione di Hans Robert Jauss, i testi letterari vengono valutati in base agli effetti che producono sull’orizzonte d’attesa del lettore contemporaneo. La discussione si concentra su come i lettori di oggi interpretano e recepiscono le opere di Virgilio.

La recensione del libro di Roberto Andreotti, Interlinea, 256 pp., 16 euro L’estetica della ricezione di Hans Robert Jauss misura gli effetti di un testo letterario sull’asse dell’orizzonte d’attesa del lettore. Quanto più l’opera in questione mostra il suo scarto innovativo tanto più cresce in efficacia, spostando il baricentro verso una maggiore disponibilità interpretativa da parte del fruitore. Ecco perché la tradizione classica pura e cruda è oggi accostata ai cosiddetti Reception Studies, capaci di vivificare e irrorare il già mobile terreno dell’antico. raccoglie gli articoli di Roberto Andreotti apparsi su Alias Domenica nell’arco di un quindicennio, dal 2009 al 2024. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Roberto Andreotti Virgilio è urgente